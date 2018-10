Le Maroc ne souhaite pas accueillir des centres de migrants pour l'UE

"Le Maroc est généralement contre toutes formes de centres. C'est un élément clé de notre politique migratoire et notre position de nation souveraine", a rédigé le ministre marocain dans un commentaire publié dans le journal. La chancelière allemande a pu garantir une alliance au sein de son gouvernement au prix d'un accord avec ses partenaires européens pour qu'ils prennent en charge les migrants rejetés par l'Allemagne.

Mais aussi pour qu'un pays tiers, qui n'est pas encore désigné, accueille les demandeurs d'asile le temps que leur sollicitation soit traitée. Le Maroc faisait partie des pays pris en considération pour cette tâche. Mais le diplomate marocain Bourita estime que de tels centres seraient contre-productifs. Il a souligné que toute offre financière de compensation ne le ferait pas changer d'avis à cet égard. "C'est trop facile de dire simplement que c'est une opportunité pour le Maroc", poursuit-il dans son article d'opinion.

Aucun autre pays d'Afrique du Nord approché dans cette ambition n'a manifesté d'intérêt pour la mise en oeuvre de tels centres. Pour le ministre marocain, l'Union européenne rend le problème de la migration plus grand qu'il ne l'est en réalité: "Les migrations englobent 3% de la population, dont 80% sont légales", affirme-t-il. "Nous parlons donc de 20% de ces 3%." D'après lui, le contexte politique européen fait en sorte de gonfler la problématique.

Parallèlement, M. Bourita reproche à l'UE son attitude ambiguë vis-à-vis du Maroc: "Sommes-nous un vrai partenaire ou simplement un voisin dont on a peur?" Des pays aussi importants sur le plan sécuritaire et migratoire que le Maroc devraient jouer un rôle plus important, estime-t-il. Il serait inadéquat de demander au pays de l'aide dans la lutte contre le terrorisme, tout en le traitant comme un objet.

Belga