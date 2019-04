Invité aux cérémonies du 25e anniversaire du génocide de 1994, le président français s'est dérobé. Une occasion manquée d'apurer - un peu - un lourd passif.

Plus de 800 000 fantômes, et un absent. Le 7 avril, le Rwanda a commémoré pour la 25e fois le génocide de 1994, et ce sans Emmanuel Macron ; lequel a jugé bon de décliner l'invitation venue de Kigali. " Contraintes d'agenda ", argue son entourage. Vraiment ? Qu'avait-il donc ce jour-là de plus essentiel à faire que de rendre hommage à la foule des suppliciés, Tutsi et Hutu réfractaires, du dernier holocauste du xxe siècle ?

...