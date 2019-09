Le mouvement #MeToo a déclenché un débat mondial sur le sexisme, la discrimination et la violence contre les femmes. Une étude américaine montre maintenant que le mouvement a également causé du tort aux femmes.

D'après une étude des scientifiques Leanne Atwater et Rachel Sturm, le mouvement "#MeToo" a provoqué des inégalités sur les lieux de travail. Dans l'étude, un homme sur cinq indique préférer ne pas employer de femmes séduisantes. Un participant sur quatre évite les rencontres entre quatre yeux avec des collègues de sexe féminin.

De nombreux participants indiquent également éviter la poignée de main et les voyages professionnels avec des femmes par peur des malentendus. "Quand les hommes disent qu'ils n'embauchent plus de femmes, qu'ils ne les envoient pas en voyage d'affaires et qu'ils les excluent des activités communes, c'est un pas en arrière", déclare Sturm, chercheuse à la Wright State University d'Ohio.

Les scientifiques ont également identifié une tendance. Dans les mois qui ont suivi le lancement de #MeToo à l'automne 2017, les employés masculins se sont montrés plus réticents qu'auparavant à travailler avec des collègues féminines. Les données collectées début 2019 pour l'étude "The #MeToo Backlash" représentent une nouvelle intensification.

Cependant, l'étude a également montré que les femmes et les hommes définissent le harcèlement sexuel quasiment de la même manière. Par exemple, les deux sexes considéraient les invitations répétées d'un supérieur à une employée sous son autorité comme du harcèlement si elle avait déjà rejeté des propositions antérieures.

Les femmes et les hommes interprètent également les blagues sexuellement suggestives envers leurs subordonnées comme du harcèlement. "La plupart des hommes et des femmes savent exactement ce qu'est le harcèlement sexuel", a dit Atwater. "L'idée que les hommes ne savent pas à quel point ils se comportent mal et que les femmes font d'une mouche un éléphant est fausse."

Les chercheuses ont plusieurs recommandations à l'intention des organisations qui cherchent à réduire le harcèlement, dont un certain nombre portent sur la formation en prévention. Leur étude montre que la formation traditionnelle sur le harcèlement sexuel a peu d'effet, peut-être parce qu'elle vise en grande partie à aider les employés à comprendre ce qui constitue du harcèlement, et les données montrent qu'ils le font déjà.

Au lieu de cela, les chercheuses disent que les entreprises devraient mettre en place une formation qui éduque les employés sur le sexisme et l'attitude à adopter. Leurs données montrent que les employés qui affichent des niveaux élevés de sexisme sont plus susceptibles d'adopter des comportements négatifs, et elles croient que la formation peut modifier leur attitude.

Greta Pralle

Source:Havard Business Review