Dix milliards de dollars, soit près de 9,2 milliards d'euros en mars 2020. Jamais l'industrie du jeu vidéo n'avait engrangé autant de recettes en un seul mois.

C'est ce qu'il ressort d'un récent rapport du bureau d'analyse de marché Superdata. Si la hausse ne semble pas spectaculaire par rapport à mars 2019 (+ 11 %), ce montant n'en reste pas moins un record, inévitablement lié aux mesures de confinement qui se sont peu à peu étendues aux quatre coins du monde. " Les individus se tournent vers les jeux comme une option de divertissement fiable pendant la crise du Covid-19 et utilisent le multijoueur en ligne pour rester en contact avec les autres ", indique notamment le rapport. Tous les supports (PC, consoles et mobiles) ont enregistré une hausse des recettes. En Europe comme en Amérique du Nord, les jeux sur consoles et PC sont les plus populaires. De février à mars derniers , les revenus pour ces deux catégories ont augmenté respectivement de 64 % (pour atteindre 1,4 milliard d'euros) et de 56 % (520 millions d'euros). Le jeu Animal Crossing : New Horizons a établi un autre record dans l'histoire des jeux sur console : celui du nombre d'unités vendues digitalement en un seul mois (5 millions). En toute logique, le mois d'avril, où le confinement fut encore plus drastique, devrait mener à de nouveaux records en la matière.