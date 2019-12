L'auteur suisse de Titeuf remet le couvert de Happy Sex, un album réservé aux adultes et dédié aux blagues de cul. Mais toutes y sont décomplexées, bien de leur temps, féministes et forcément jouissives.

Dans Happy Sex, comme son nom l'indique, il y a effectivement du sexe. Plein, de tous les genres, de toutes les couleurs, dans une infinité de positions et parfois turgescents, au point de devoir emballer ce nouvel album du très populaire Zep sous blister et de devoir y apposer un gros sticker " Réservé aux adultes ". " Mais il représente surtout un "risque" pour un public de censeurs horrifiés ", souligne d'emblée l'auteur suisse de Titeuf. " Aux enfants qui me demandent pourquoi ils ne peuvent pas le lire, je réponds juste que ce sera plus drôle quand ils seront grands. Parce que c'est drôle quand on est dedans ! " Car dans Happy Sex, il y a aussi, surtout, beaucoup de joie : une série de gags en une ou deux planches autour des pratiques sexuelles de nos contemporains, particulièrement décomplexées comme l'est cette nouvelle fournée de blagues de cul de Zep (1), dix ans après un premier album qui, à la surprise générale, avait conquis plus de 350 000 lecteurs. " Décomplexé, c'est le terme. J'essaie de m'amuser, de faire du sexe un sujet léger et drôle. On a souvent tendance à en faire un sujet pesant, trop sérieux, avec des attentes trop fortes, alors qu'en réalité, c'est le...