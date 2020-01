Sur le mode de l'autodénigrement, l'Europe n'incline-t-elle pas trop souvent à dramatiser les difficultés de ses démocraties ?

A l'aboutissement attendu de la procédure en destitution dont l'intérêt résidera dans les dommages qu'elle occasionnera, de façon peu probable, aux chances de réélection, en novembre prochain, du président sortant succédera le lancement, dès février, des primaires démocrates dont l'enjeu est l'émergence, pas encore acquise aujourd'hui, d'un rival crédible au candidat républicain. En dépit de la gangrène du pouvoir de l'argent (qui a obligé la sénatrice Kamala Harris à renoncer et autorise le milliardaire Michael Bloomberg à bousculer in extremis la campagne des démocrates) et d'une bipolarisation de plus en plus agressive, l'Amérique s'offre l'image d'une démocratie solide et pu...