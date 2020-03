Le Canada va fermer ses frontières aux voyageurs étrangers, à l'exception des Américains notamment, a annoncé lundi le Premier ministre Justin Trudeau alors que l'épidémie de coronavirus s'accélère dans tout le pays.

M. Trudeau a par ailleurs appelé lors d'une conférence de presse tous les Canadiens à "rester chez eux", afin d'endiguer la propagation de l'épidémie de Covid-19. Lundi matin, plus de 320 cas étaient officiellement confirmés au Canada, et trois nouveau décès ont été annoncés dans une maison de retraite de Colombie-Britannique, portant le bilan total à quatre morts.

La mesure de fermeture des frontières s'appliquera à compter de mercredi et ne concernera pas les diplomates, les membres d'équipage de bord et "pour l'instant" les citoyens américains.

Interrogé sur l'exception dont bénéficient les voisins américains, le Premier ministre a expliqué que la mesure ne les concernait pas en raison du fort "niveau d'intégration" des deux économies et de la "forte coordination" entre le Canada et les Etats-Unis.

"Tout est sur la table", a-t-il néanmoins précisé.

Par ailleurs, les compagnies aériennes recevront "l'ordre formel" de "bannir tous les voyageurs présentant des symptômes", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.

Tous les vols en provenance de l'étranger, à l'exception des Etats-Unis, du Mexique et des Caraîbes, seront désormais concentrés sur quatre aéroports: Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver, a précisé M. Trudeau.

