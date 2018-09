Le bilan du séisme en Indonésie suivi d'un tsunami monte à 384 morts

L'essentiel des victimes ont été recencées à Palu, ville de quelque 350.000 habitants sur la côte ouest des Célèbes, a indiqué Sutopo Purwo Nugroho, porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes, qui a réclamé "du personnel, des volontaires et des engins spécialisés".

Un séisme de magnitude 7,5 selon l'institut américain USGS, a frappé les Célèbes vendredi. Ce tremblement de terre est d'une magnitude plus importante que la série de tremblements de terre qui ont fait plus de 500 morts et environ 1.500 blessés en août sur l'île de Lombok, voisine de Bali.

Il a été suivi d'un tsunami à 18H22 locales avec une hauteur de 1,5 m sur la côte proche de Palu.