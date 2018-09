Le 19 septembre 1959, le jour où Khrouchtchev a été privé de Mickey

Inédit ! Avant lui, jamais le premier des Soviétiques n'avait foulé le sol américain. En atterrissant à Washington, Khrouchtchev pose un acte historique. L'homme en est conscient. Sur le tarmac, il se montre rassurant et affable : "Nous sommes venus à vous le coeur ouvert et animés de bonnes intentions", clame-t-il, avant de monter dans une voiture officielle, aux côtés du président américain Eisenhower. Le soir, un dîner officiel rassemble les hauts dirigeants et leurs épouses respectives. Aucun faux pas : ce début de voyage est une réussite.