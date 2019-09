La vulnérabilité de la monarchie saoudienne

Un colosse aux pieds d'argile, assis sur un tas d'or, tiraillé entre ses rêves de puissance et la peur que lui inspire l'Iran chiite, rival exécré... Les attaques lancées le 14 septembre sur le champ pétrolier de Khurais et l'usine d'Abqaiq, deux des fleurons de la société d'Etat Aramco, jettent une lumière crue sur les failles et les faiblesses de l'Arabie saoudite. Et pas seulement parce que l'assaut combiné - drones et missiles de croisière - aura un temps amputé de moitié la production du premier exportateur mondial, embrasant les cours du brut.

De passage à Djeddah, le 18 septembre, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo (à g.) plaide désormais pour une " issue pacifique ". © M. NGAN/POOL AFP

Ses souverains sont pleins aux as, mais le royaume est nu, ou peu s'en faut. En dépit des centaines de milliards de dollars engloutis dans l'achat d'équipements militaires dernier cri, made in USA pour l'essentiel, la défense antiaérienne saoudienne n'a ni enrayé ni même détecté la salve dévastatrice. D'autant qu'elle focalise ses radars sur le Yémen, théâtre depuis 2015 d'une insurrection que Riyad, à la tête d'une coalition sunnite, peine à mater, quitte à dégarnir son flanc oriental.

