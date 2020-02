Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a déclaré samedi que la victoire du président Bachar al-Assad était "inévitable" dans la province d'Idleb, le dernier bastion des jihadistes et des rebelles en Syrie, dont Damas tente de reprendre le contrôle.

"La victoire sur le terrorisme est inévitable", a-t-il assuré à la Conférence sur la sécurité de Munich, la grand-messe annuelle sur les questions diplomatiques et de défense.

"Les Etats-Unis ont proclamé avoir éliminé le groupe Etat islamique (EI) mais l'hydre est de retour", a-t-il ajouté.

Le régime syrien mène depuis plusieurs mois une offensive, avec l'appui de l'aviation russe, dans la province d'Idleb, contrôlée en partie par l'ex-branche d'Al-Qaïda en Syrie.

En vertu d'un accord de cessez-le-feu et de désescalade conclu en 2018 entre Moscou et Ankara, qui soutient des groupes rebelles, la Turquie dispose de 12 postes d'observation dans la province d'Idleb.

Des combats meurtriers entre forces turques et syriennes y ont provoqué la mort de 14 soldats turcs ces derniers jours et donné lieu à des échanges acrimonieux entre Ankara et Moscou.

"Nous avons de très bonnes relations mais ceci ne veut pas dire que nous avons les mêmes points de vue sur tout", a relevé Sergueï Lavrov qui a rencontré à Munich son homologue turc Mevlut Cavusoglu.

Erdogan et Trump discutent des moyens de mettre fin à la "crise à Idleb" Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est entretenu samedi avec son homologue américain Donald Trump des moyens de mettre fin à "la crise à Idleb", le dernier grand bastion échappant au contrôle du régime de Damas, dans le nord-ouest de la Syrie, a annoncé la présidence turque. "Soulignant que les dernières attaques du régime sont inacceptables", les deux chefs d'Etat ont discuté des "moyens de mettre fin à la crise à Idleb dans les plus brefs délais", selon un communiqué de la présidence diffusé après cet entretien téléphonique.

"La victoire sur le terrorisme est inévitable", a-t-il assuré à la Conférence sur la sécurité de Munich, la grand-messe annuelle sur les questions diplomatiques et de défense."Les Etats-Unis ont proclamé avoir éliminé le groupe Etat islamique (EI) mais l'hydre est de retour", a-t-il ajouté.Le régime syrien mène depuis plusieurs mois une offensive, avec l'appui de l'aviation russe, dans la province d'Idleb, contrôlée en partie par l'ex-branche d'Al-Qaïda en Syrie.En vertu d'un accord de cessez-le-feu et de désescalade conclu en 2018 entre Moscou et Ankara, qui soutient des groupes rebelles, la Turquie dispose de 12 postes d'observation dans la province d'Idleb.Des combats meurtriers entre forces turques et syriennes y ont provoqué la mort de 14 soldats turcs ces derniers jours et donné lieu à des échanges acrimonieux entre Ankara et Moscou. "Nous avons de très bonnes relations mais ceci ne veut pas dire que nous avons les mêmes points de vue sur tout", a relevé Sergueï Lavrov qui a rencontré à Munich son homologue turc Mevlut Cavusoglu.