La police et la justice mésestiment-elles les violences contre les femmes ?

Gérald Papy Rédacteur en chef adjoint du Vif/L'Express

Pour Vanessa D'Hooghe, chercheuse au centre d'études de Vie féminine, la formation des personnels de ces institutions est insuffisante. Et le plus gros problème de la Belgique est l'absence de politique coordonnée entre niveaux de pouvoir et échelons du processus judiciaire.

