La longue reconstruction des victimes d'attentats

Gérald Papy Rédacteur en chef adjoint du Vif/L'Express

Dans Victimes, et après ? (Tracts Gallimard, 48 p.), le magistrat Antoine Garapon et le président de l'association de victimes Life for Paris : 13 novembre 2015 Arthur Dénouveaux appellent à cesser de réduire les rescapés d'attentats à leurs souffrances physiques ou psychiques.

Le traumatisme des victimes d'attentats ne se limite pas aux souffrances physiques et psychiques. © PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN

Ils expliquent que " toute victime est, par nature, une victime substituée " parce qu'elle subit la violence à la place d'un autre, et que cette violence-là est " plus insidieuse, plus existentielle ". Elle se traduit par un sentim...

