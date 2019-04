"La défaite électorale d'Erdogan est une claque symbolique"

L'AKP, le parti du président Recep Tayyip Erdogan a subi une défaite symbolique considérable lors des élections locales en Turquie. "La Turquie est un pays très polarisé. Je ne m'attends pas à ce que la paix sociale et politique revienne rapidement", déclare Dirk Rochtus, spécialiste de la Turquie à la KU Leuven.

Les élections locales ont eu lieu dimanche en Turquie. Bien que la coalition gouvernementale entre l'AKP et le MHP reste de loin la plus importante, le parti du président Recep Tayyip Erdogan encaisse durement dans plusieurs grandes villes. "À Ankara, Istanbul et Antalya, entre autres, le CHP, le parti de centre gauche laïque, devance les autres. En Turquie, les prises de pouvoir se préparent au niveau local", explique Dirk Rochtus.

...