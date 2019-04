La crise politique à Caracas a entraîné un bond de 50% des demandes d'asile de Vénézuéliens en Europe en février, cette nationalité dépassant pour la première fois les Afghans dans le trio de tête, a annoncé lundi le bureau européen d'appui pour l'asile (Easo).

Derrière les Syriens, les Vénézuéliens ont été les plus nombreux (près de 4.000) à demander la protection internationale dans les pays européens (UE, Suisse et Norvège), a précisé dans un communiqué l'organisation établie à La Vallette.

"Jamais auparavant ils n'ont été aussi nombreux à déposer une demande sur un seul mois", relève Easo.

Cela représente sur un mois près de 20% du total enregistré en 2018 (22.200).

"Le fait que les Vénézuéliens aient déposé plus de demandes que les Afghans constitue une évolution notable", relève le communiqué.

Par rapport à janvier, les demandes émanant de Vénézuéliens ont bondi de 51% et elles ont "presque triplé" comparé à février 2018, est-il précisé.

Le mois de février a été marqué au Venezuela par une aggravation de la crise politique, économique et humanitaire née de la réélection contestée du président Nicola Maduro.

Le fait que l'opposant Juan Guaido se proclame président par intérim le 23 janvier a notamment entraîné la répression de manifestations par le régime, la fermeture de plusieurs frontières et un bras de fer sur la livraison de l'aide humanitaire.

De manière générale, note Easo, il n'y a jamais eu depuis cinq ans autant de Latino-Américains recherchant l'asile en Europe, pour la plupart en Espagne.

Voisine du Venezuela, la Colombie, avec 1.937 demandes en février, est le deuxième pays latino-américain le plus concerné.

Comparé au même mois de 2018, les Colombiens --dixième nationalité au classement-- ont été quatre fois plus nombreux à chercher refuge en Europe.

En tête du classement mensuel figurent toujours les Syriens avec près de 5.400 demandes, un chiffre légèrement inférieur à celui de janvier, indique encore Easo.

Les Afghans (3.608), Irakiens (3.071) et Nigérians (2.461) sont respectivement les troisième, quatrième et cinquième nationalités les plus demandeuses.