La Colombie est devenue officiellement le 37e pays membre de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), le club des pays les plus riches qui prépare désormais l'entrée du Costa Rica, selon l'organisation internationale.

"L'adhésion de la Colombie est la preuve tangible de notre engagement à réunir des pays qui s'efforcent d'atteindre les normes mondiales les plus élevées en matière de politiques publiques, de manière à améliorer le bien-être et la qualité de vie de leurs citoyens", s'est félicité le secrétaire général Angel Gurria.

"Compte tenu de son histoire récente, la Colombie peut à bon droit être fière de ce que l'on peut véritablement qualifier de réussite exceptionnelle", a-t-il ajouté, en allusion à la violence qui a marqué la vie de ce pays latino-américain depuis les années 1950.

Après la Colombie, "le Costa Rica est entré dans la phase finale de son processus d'adhésion à l'OCDE", a souligné l'institution.

Le Mexique et le Chili étaient jusqu'à présent les deux seuls Etats latino-américains à faire partir de cette organisation basée à Paris.

Pour rappel, les pays membres de l'OCDE sont l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Chili, la Corée du Sud, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Islande, Israël, l'Italie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, le Royaume-Uni, la République slovaque, la République tchèque, la Slovénie, la Suisse, la Suède, la Turquie et les Etats-Unis. Et maintenant, la Colombie.

