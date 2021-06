Chaque semaine, Coucou Charles propose un "Lolitique" dans Le Vif. C'est pas des gifs mais ça y ressemble. Cette semaine, le caricaturiste des Internets revient sur la visite de Joe Biden en Belgique.

On a un Starbucks et un Hard Rock Café en plein milieu de la Grand-Place de Bruxelles mais on doit sortir de l'ombre des Etats-Unis. On a mille blockbusters américains au ciné pour un drame social belge mais on doit sortir de l'ombre des Etats-Unis. On poste des photos de chats sur Facebook mais on doit sortir de l'ombre des Etats-Unis. On sort prendre l'apéro en Uber mais on doit sortir de l'ombre des Etats-Unis. On vit dans des cimetières pour cartons Amazon mais on doit sortir de l'ombre des Etats-Unis. On mange de l'américain. Mais on s'en fout, on a le festival électro le plus grand du monde. Belgium, f*#k yeah!