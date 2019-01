La Californie en proie aux incendies les plus dévastateurs en 2018

"Ces feux de forêt ont établi un nouveau record de dommages. Avec près de 100 morts, ils ont aussi atteint un triste record humanitaire", souligne Ernst Rauch, responsable du département de recherche sur le climat de Munich Re. En 2017, l'état américain avait déjà battu le précédent record en termes de dommages subis.

"Les dégâts sont importants notamment parce que l'habitat dans la région montagneuse de Californie continue de progresser", poursuit M. Rauch. "Ce n'est toutefois pas la seule explication. Des singularités météorologiques interviennent." La Californie fait partie des régions où la température a davantage augmenté que la moyenne. "Non seulement le nombre d'incendies augmente mais la superficie de la zone touchée s'accroit également. Les feux sont plus grands et plus rapides."