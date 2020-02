La Belgique envisage de libérer quatorze millions d'euros supplémentaires pour financer l'aide humanitaire à la population syrienne, a annoncé jeudi à New York le ministre belge de la Coopération au développement, Alexander De Croo.

"Depuis le début de la crise syrienne en 2011, la Belgique a fourni plus de 230 millions d'euros pour répondre aux besoins humanitaires du peuple syrien", a-t-il déclaré devant le Conseil de sécurité de l'ONU lors d'une réunion de la plus haute instance décisionnelle des Nations unies consacrée à la crise syrienne.

"Nous projetons d'approuver quatorze millions d'euros supplémentaires", a ajouté M. De Croo, qui présidait la réunion.

Sept millions d'euros iront au Fonds transfrontalier pour la Syrie, qui est géré par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (Ocha) et qui permet de financer l'acheminement d'aide d'urgence aux Syriens via des corridors humanitaires. Les sept autres millions seront destinés au Fonds central d'intervention d'urgence (CERF) d'Ocha, avait indiqué le ministre la semaine dernière à la Chambre.

Le Conseil des ministres belge doit encore approuver ce décaissement. Mais il s'inscrit, selon M. De Croo, dans l'enveloppe budgétaire prévue et peut être affecté au bureau onusien même en affaires courantes.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait lancé vendredi dernier un appel à une rallonge de dons à hauteur de 500 millions de dollars pour pouvoir couvrir les dépenses humanitaires attendues pour les six prochains mois afin de venir en aide aux quelque 2,8 millions de personnes ayant besoin d'une aide humanitaire dans le nord-ouest de la Syrie.

