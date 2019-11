L'Union européenne est définitivement devenue une machine d'uniformisation libérale

Gérald Papy Rédacteur en chef adjoint du Vif/L'Express

Réalisateur du puissant Adults in the Room retraçant l'épreuve de force entre l'Union européenne et Athènes lors de la crise de la dette, Costa-Gavras dénonce l'oubli des peuples par l'Europe libérale mais veut croire dans un sursaut des nouveaux dirigeants.

Yanis Varoufakis, ministre des Finances, et Alexis Tsipras, Premier ministre grec, des personnages de tragédie grecque. © Ayhan Mehmet/getty images

A dults in the room, le dernier film de Costa-Gavras, est sorti sur nos écrans. Inspiré du livre de l'ancien ministre grec des Finances Yanis Varoufakis, Conversations entre adultes (Les liens qui Libèrent, 528 p., 2017), il décrit le bras de fer entre la Grèce et l'Union européenne pour surmonter la crise de la dette de 2015. Le réalisateur revient sur cette " tragédie grecque " et analyse l'évolution actuelle de l'Union européenne.

...

