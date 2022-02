La réunion devrait durer une bonne heure et se concentrer sur l'état de la situation et des efforts diplomatiques, selon une source européenne. Pas de conclusions écrites attendues, mais la réaffirmation d'un message d'unité européenne dans la solidarité avec l'Ukraine, et de fermeté vis-à-vis de Moscou, tout en gardant ouverte la voie diplomatique. "Maintenir l'effort dans la durée sera crucial, il s'agit donc aujourd'hui de confirmer note détermination", indiquait cette source.

Les signaux envoyés aux Européens restent en effet contradictoires, entre la crainte d'une agression russe que certains voyaient pour ce mercredi, et les annonces par Moscou de retraits militaires de certaines zones frontalières, annonces contredites par l'OTAN. Or la pression russe affaiblit d'ores et déjà l'Ukraine, qui a par exemple vu partir certains diplomates et se gripper son trafic aérien. Le président du Conseil, Charles Michel, a pour cette raison émis l'idée d'une conférence des donateurs pour l'Ukraine.

Les Vingt-sept ne devraient pas se lancer dans une discussion sur le paquet de sanctions que préparent le Service européen pour l'action extérieure et la Commission, et sur lequel il reviendra au Conseil de l'UE de se prononcer. "On part sur un travail de longue haleine, l'enjeu est de tenir dans la continuité."