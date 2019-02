L'ubérisation du porno ou les effets pervers de la gratuité du porno

Depuis 2005, et l'avènement des chaînes de vidéo partagées, le genre porno amateur n'a cessé de prendre de l'ampleur. A ceci près, qu'il ne s'agit pas vraiment de vidéos artisanales. La plupart n'ont pas été tournés dans le salon de particuliers, mais par l'industrie du film porno. Derrière ces vidéos au look bon marché, on retrouve aujourd'hui surtout des acteurs professionnels et une véritable équipe de tournage. Les chiffres d'affaires de certaines sociétés montrent bien qu'on n'est plus dans le bricolé puisque la société Jacquie & Michel, leader du secteur, a par exemple atteint un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros par an.

...