L'Italie a décidé de maintenir fermées les stations de ski qui devaient rouvrir lundi en raison de la progression des variants du coronavirus, dont le variant britannique, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

Le ministre italien de la Santé, Roberto Speranza, a signé la prolongation de la fermeture de ces stations de ski jusqu'au 5 mars, selon un communiqué du ministère. Cette décision intervient alors que le variant britannique représente désormais 17,8% des nouveaux cas en Italie, selon les données statistiques de l'agence de la santé italienne.

"L'inquiétude provoquée par la progression de ce variant, parmi d'autres variants du SARS-CoV-2, a eu pour conséquence des mesures similaires en France et en Allemagne", a fait valoir le ministère de la Santé dans le communiqué. La Lombardie, région du nord de l'Italie, avait annoncé mercredi la réouverture à partir du 15 février de ses installations de ski alpin, première autorisation d'ouverture des remontées mécaniques dans le pays après des semaines de fermeture en raison de l'épidémie de Covid-19.

Cette décision a été prise après un avis favorable donné par le panel d'experts qui conseille le gouvernement italien concernant la lutte contre l'épidémie. L'approbation était conditionnée aux mesures prises pour limiter le nombre de personnes sur les pistes, dont une limite fixée au nombre de forfaits en vente.

Dans le cas de la Lombardie, le nombre quotidien de skieurs aurait été limité à 30% de la capacité horaire des télécabines et remontées mécaniques. Le ski alpin devait être autorisé la semaine prochaine dans d'autre régions à condition qu'elles soient toujours situées dans la zone "jaune" de moindre risque de diffusion du coronavirus.

Mais ce dimanche, en raison des nouvelles données de l'agence italienne de la Santé, des nouvelles restrictions ont été décidées dans les Abruzzes, en Ligurie, en Toscane, et dans la province autonome de Trente, qui étaient "jaunes" et deviennent "orange".

Le ministère de la Santé peut modifier le classement des régions en zones de différentes couleurs en se basant sur les données fournies par un rapport diffusé chaque semaine. De nombreux experts mettaient en garde contre des réouvertures alors que l'épidémie continue de sévir sans le pays.

