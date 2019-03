L'histoire troublante de triplés séparés à la naissance et réunis 20 ans plus tard

Caroline Lallemand Journaliste

Des triplés séparés à la naissance et placés dans différentes familles d'adoption ont été suivis par des scientifiques, une trame digne d'un scénario hollywoodien. Et pourtant, cette expérience psychologique troublante s'est bien déroulée aux Etats-Unis. Le documentaire Three Identical Strangers revient sur leur histoire et leur combat pour connaître la vérité.

Les triplés américains, Edward Galland, David Kellman et Robert Shafran, nés en 1961, ne se sont rencontrés que 20 ans après leur naissance. © Dr