La Commission européenne a adopté mardi un "paquet bancaire" visant à inciter les institutions financières à octroyer des prêts aux ménages et aux entreprises pour ne pas gripper davantage une économie frappée par la crise du coronavirus.

"Nous avons dû soutenir les banques" au cours de la crise bancaire et financière de la fin des années 2000, mais "cette fois, nous les aidons à soutenir les ménages et les entreprises", a résumé le vice-président de la Commission Valdis Dombrovskis.

L'idée est d'utiliser pleinement la flexibilité qu'offrent les règles bancaires de l'UE et de modifier certaines directives pour permettre aux banques de "maintenir ouvertes les vannes de liquidités."

La Commission propose ainsi, à titre temporaire, d'assouplir le calendrier d'application des normes comptables relatives aux fonds propres des banques, de traiter de manière plus favorable les garanties publiques accordées au cours de cette crise, de reporter l'application de l'exigence d'un coussin lié au ratio de levier et de modifier la manière d'exclure certaines expositions lors du calcul du ratio de levier.

Elle propose également d'anticiper l'entrée en application de plusieurs mesures déjà adoptées qui encouragent les banques à octroyer des crédits aux salariés, aux PME et pour des projets d'infrastructures.

L'exécutif européen demande aussi aux banques "d'agir de manière responsable", par exemple en s'abstenant de distribuer des dividendes aux actionnaires ou en adoptant une approche prudente en ce qui concerne le paiement des rémunérations variables.

Ce paquet bancaire, s'il est pleinement mis en oeuvre, pourrait permettre jusqu'à 450 milliards d'euros de prêts supplémentaires cette année, selon des estimations de la Commission.

"Nous avons dû soutenir les banques" au cours de la crise bancaire et financière de la fin des années 2000, mais "cette fois, nous les aidons à soutenir les ménages et les entreprises", a résumé le vice-président de la Commission Valdis Dombrovskis. L'idée est d'utiliser pleinement la flexibilité qu'offrent les règles bancaires de l'UE et de modifier certaines directives pour permettre aux banques de "maintenir ouvertes les vannes de liquidités." La Commission propose ainsi, à titre temporaire, d'assouplir le calendrier d'application des normes comptables relatives aux fonds propres des banques, de traiter de manière plus favorable les garanties publiques accordées au cours de cette crise, de reporter l'application de l'exigence d'un coussin lié au ratio de levier et de modifier la manière d'exclure certaines expositions lors du calcul du ratio de levier. Elle propose également d'anticiper l'entrée en application de plusieurs mesures déjà adoptées qui encouragent les banques à octroyer des crédits aux salariés, aux PME et pour des projets d'infrastructures. L'exécutif européen demande aussi aux banques "d'agir de manière responsable", par exemple en s'abstenant de distribuer des dividendes aux actionnaires ou en adoptant une approche prudente en ce qui concerne le paiement des rémunérations variables. Ce paquet bancaire, s'il est pleinement mis en oeuvre, pourrait permettre jusqu'à 450 milliards d'euros de prêts supplémentaires cette année, selon des estimations de la Commission.