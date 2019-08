Du svastika aux uniformes taillés par Hugo Boss, des affiches de propagande aux films de Leni Riefenstahl ou aux monuments de l'architecte Albert Speer, la créativité a toute sa place dans l'existence du IIIe Reich. Mais l'esthétique nazie suffirait-elle à justifier le triomphe du national-socialisme allemand et l'ascendant d'Hitler sur son peuple ?

Esthétique et nazisme, la relation entre les deux est sujette à controverse. Les " architectes du IIIe Reich " ont pour mission de réinventer le visage de l'Allemagne. Si tout ce qui s'apparente au nazisme est évidemment condamnable à l'aune de l'histoire, le design et l'esthétique nazis exercent pourtant encore de l'attraction. Peuton, par exemple, trouver des qualités au cinéma d'une Leni Riefenstahl ? Difficile, et surtout tendancieux car la forme et le contenu sont pratiquement indissociables.

...