L'ancienne passion des perles au large des Emirats

Cette technique a mis fin à partir des années 1930 à la pêche aux perles naturelles, qui a autrefois fait la fortune de nombreuses familles émiraties. Car avant que l'or noir ne fasse du Golfe l'une des régions les plus riches du monde, ses habitants vivaient principalement de la pêche et du commerce de ces petits trésors, très demandés par les joaillers d'Europe et d'Inde.