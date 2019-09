Selon la biographe Anna Fifield, le dirigeant nord-coréen Kim Jung-un est plus puissant que jamais. "Il a complètement changé le pays."

Dirigeant respecté, Soleil brillant du XXIe siècle, Little Rocketman: les surnoms du leader nord-coréen Kim Jung-un ne manquent pas. Pourtant, nous ne savons presque rien de sa vie. Anne Fifield, correspondante en Chine pour le Washington Post, s'est rendue plusieurs fois en Corée du Nord ces dernières années. Elle s'est entretenue avec de nombreux réfugiés nord-coréens dans les pays asiatiques, avec des représentants officiels du régime et est même partie à la recherche des anciens camarades de classe de Kim. Cette quête, qui a duré des années, a abouti à la biographie intitulée The Great Successor.

...