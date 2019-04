En première ligne des manifestations antigouvernementales au Soudan on trouve des femmes devenues symboles de la révolution. L'une d'elle s'est transformée en icône et fait la une des réseaux sociaux. Elle a été baptisée "Kandaka", le titre qu'on donnait aux reines de la Nubie antique

Au Soudan, les femmes ont encore plus à gagner dans la révolution en cours que les hommes. Elles sont d'ailleurs les plus nombreuses dans les manifestations et n'ont pas peur de mourir pour la cause. Fières, elles haranguent au plus près les hommes armés. Partout on voit des femmes de tous âges qui n'ont pas peur des coups ou des insultes. Elles sont impériales. Au point qu'on les surnomme aujourd'hui Kandaka .

...