L'offensive lancée par la Turquie dans le nord de la Syrie révèle les limites de la stratégie des Kurdes. L'universitaire Gilles Dorronsoro décrypte les conséquences du conflit.

Il faudra un jour se pencher sur les noms de code ô combien paradoxaux des offensives militaires aéroterrestres transfrontalières. Après " Bouclier de l'Euphrate " (août 2016), puis " Rameau d'olivier " (janvier 2018), la Turquie de Recep Tayyip Erdogan a lancé, le 9 octobre, " Source de paix ". Tout sauf une surprise. Sourd aux menaces de rétorsion et aux objurgations plus ou moins sincères, Ankara tient à se tailler dans un premier temps une " zone de sécurité " d'environ 120 kilomètres de longueur sur 30 de profondeur. Par la même occasion, il aura réussi à précipiter le retour du régime de Bachar al-Assad dans cette région. Quatre jours après le début de l'offensive turque, les miliciens kurdes ont conclu un accord avec le régime syrien, prélude au déploiement de l'armée de Damas dans le nord de la Syrie. Pour les Kurdes, fils et filles d'un peuple sans patrie si fragmenté et tant trahi, et dont le concours fut décisif à l'heure du démembrement du groupe Etat islamique, s'ouvre ainsi l'énième épisode d'une longue malédiction. Malédiction amplifiée par les errements de ses leaders. Professeur de science politique à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, cofondateur de l'European Journal of Turkish Studies, Gilles Dorronsoro porte sur ce conflit un regard incisif.

...