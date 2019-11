Déjà propulsé comme film le plus rentable de tous les temps dans sa catégorie, le Joker de Todd Phillips raconte peut-être mieux que quiconque l'angoisse universelle du déclassement social. Parce qu'il poserait à tous les vraies questions de la vie avec une effrayante fatalité. Au point d'ouvrir la voie vers un cinéma d'un genre nouveau ?

" Is it just me, or is it getting crazier out there ? " Face à une assistante sociale tout aussi perplexe, Arthur Fleck, interprété par Joaquin Phoenix, s'interroge sur la folie qui gagne peu à peu la ville de Gotham. Celle des marginaux car marginalisés, des laissés-pour-compte accablés par les puissants, des incompris roués de coups parce qu'ils agissent ou vivent en dehors des normes, par fatalité plus que par choix. A l'image du rire incontrôlable du personnage, un symptôme du syndrome pseudo-bulbaire dont il souffre depuis un traumatisme, qui incommode ou irrite autour de lui. Moqué, conspué, nié, sa seule échappatoire pour exister réellement, aux yeux d'une société malade, passera par une embardée meurtrière sous les traits d'un clown qu'il n'avait jamais choisi d'être jusque-là, lui qui rêvait d'être humoriste façon stand-up.

...