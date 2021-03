Le président américain Joe Biden donnera sa première conférence de presse le 25 mars, a annoncé mardi la Maison Blanche.

Depuis sa prestation de serment, le 20 janvier, il ne s'est jamais plié à cet exercice potentiellement périlleux, contrairement à Donald Trump et Barack Obama au même stade de leur mandat.

"Le président Biden tiendra une conférence de presse formelle le jeudi 25 mars dans l'après-midi", a annoncé mardi sa porte-parole Jen Psaki.

Sa réticence à répondre aux questions des journalistes dans ce cadre, qui permet des relances et des questions plus ciselées, faisait l'objet de critiques croissantes.

Elle a alimenté les attaques de certains de ses opposants qui tentent de dépeindre un président surprotégé par ses équipes, de peur qu'il ne multiplie les gaffes.

Interrogée à de nombreuses reprises ces derniers jours sur la raison pour laquelle il refusait de s'y plier, Jen Psaki avait laissé poindre son agacement.

"Il a participé à environ 40 questions/réponses depuis son arrivée", avait-elle répondu, évoquant les échanges informels - et rapides - entre le président et les journalistes dans le Bureau ovale ou lors de ses rares déplacements.

