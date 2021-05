De nouveaux affrontements opposaient lundi des fidèles palestiniens à des policiers israéliens dans l'enceinte de l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est.

Des centaines de Palestiniens lançaient des projectiles en direction des forces israéliennes qui ont utilisé des grenades assourdissantes, des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser la foule. Le journaliste a vu de nombreuses personnes blessées.

Les tirs de grenades assourdissantes étaient audibles dans d'autres quartiers de Jérusalem comme le son des sirènes des ambulances.

"Il y a des centaines de blessés dans les heurts" à l'esplanade, dont une cinquantaine ont dû être transférés dans des hôpitaux, a indiqué le Croissant-Rouge dans un bref message aux journalistes.

La reprise des heurts coïncide avec la célébration selon le calendrier hébraïque de la "Journée de Jérusalem" qui marque la conquête de la partie orientale de la ville par Israël en 1967.

Vendredi soir, plus de 200 personnes, ont été blessées dans des heurts entre policiers et Palestiniens sur l'esplanade des Mosquées où des dizaines de milliers de fidèles palestiniens étaient réunis pour la dernière prière du vendredi avant la fin du mois de jeûne musulman du ramadan.

Samedi et dimanche, le calme était revenu sur l'esplanade mais les heurts ont continué entre Palestiniens et policiers israéliens dans d'autres secteurs de Jérusalem-Est.

Une centaine de personnes ont été blessées dans les accrochages de samedi, selon le Croissant-Rouge palestinien.

Dans ce contexte, le quartette pour le Proche-Orient (ONU, Union européenne, Russie, Etats-Unis) a appelé les forces de l'ordre israéliennes à la "retenue".

