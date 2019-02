"Je regrette": un combattant belge de l'Etat islamique se confie à visage découvert sur Canal+ (vidéo)

Kaner a basculé dans l'islam radical en 2011. "Au début de la révolution syrienne, avec des jeunes du quartier, on a commencé à prier. (...) Tout a joué un rôle: l'influence des amis, la religion, ... Tu n'as pas de futur, tu n'as pas de travail, tu es dégoûté du monde, etc. Il faut combattre l'injustice", raconte-t-il.

Kaner se décrit comme "un simple combattant". "Pourquoi tu veux tirer sur des gens?", répond-il au journaliste l'interrogeant sur son rôle. "J'ai tué personne, j'ai pas de sang dans les mains. Il n'y a rien devant toi et eux tirent sur toi avec des tanks et des avions. C'est toi qui ramasses en fait."

Ce Belge est marié et a une fille. Toutes deux sont également détenues par les forces kurdes mais il n'est pas prêt à laisser partir sa fille seule.

Il dit encore regretter son départ. "Quand tu commets une faute, tu regrettes. C'est normal non? Je suis encore jeune, j'espère vite récupérer une vie normale, comme avant. Mais la Belgique ne me veut pas", ajoute Kaner. Selon lui, la Belgique considère les jeunes partis faire le djihad comme "une très grande menace" et "grandit l'histoire". Mais "c'est ça la solution au problème? Laisser pourrir les gens ici? ", se demande-t-il.

Kaner a été condamné par défaut en Belgique en 2016 à 15 ans de prison pour avoir rejoint l'EI.