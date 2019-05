Une voiture a heurté un groupe de jeunes enfants mercredi dans l'ouest du Japon, faisant deux morts et des blessés dont certains se trouvent "dans un état critique", selon la police.

L'accident est survenu dans la matinée à Otsu, ville de la préfecture de Shiga, non loin d'Osaka. Le véhicule "a heurté une file de 13 enfants d'une crèche et de trois puéricultrices qui étaient en train de marcher sur le trottoir", a indiqué la police. Un garçonnet et une fillette de deux ans chacun ont été tués, selon la même source.

Selon les images diffusées à la télévision, ce groupe d'enfants de 2-3 ans se trouvaient près d'un passage pour piétons quand la voiture est sortie de route et les a renversés, après une collision avec un autre véhicule au niveau d'un carrefour.

"Parmi les blessés, figurent aussi des enfants dans un état critique", a précisé la police selon qui une femme de 62 ans conduisait le véhicule incriminé, tandis qu'une autre de 52 ans était au volant de l'autre voiture accidentée. Les deux ont été aussitôt arrêtées sur des soupçons de "conduite négligente". Les classes de crèches et maternelles au Japon effectuent très souvent des sorties pour aller jouer dans les parcs avoisinants, ou bien dans le cadre d'exercices réguliers d'évacuation en cas de séisme ou tsunami. Pour les plus petits, les déplacements ont lieu avec des sortes de grosses poussettes à quatre places, mais à partir de 2 ans, les enfants marchent en se tenant la main sur les trottoirs accompagnés d'adultes.