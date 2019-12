Israël: vers de nouvelles élections en mars, les troisièmes en un an

Les députés israéliens ont donné leur accord préliminaire mercredi à la dissolution du Parlement et la convocation de nouvelles élections en mars, les troisièmes en moins d'un an, qui s'annoncent comme un nouveau duel entre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son rival Benny Gantz.

