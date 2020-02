Le trentenaire Pete Buttigieg a créé la surprise dans les primaires présidentielles démocrates mardi, en prenant l'avantage d'une courte tête dans l'Iowa sur le sénateur Bernie Sanders, selon des résultats partiels, s'imposant quoiqu'il arrive comme un candidat incontournable dans la course à la Maison Blanche.

L'autre surprise vient du mauvais score de Joe Biden, le vice-président de Barack Obama, qui arrive quatrième, derrière la sénatrice Elizabeth Warren, alors qu'il dominait les sondages au niveau national depuis des mois.

Les résultats finaux pourraient différer, et on ignore quand ils seront proclamés, en raison d'un bug informatique qui a transformé cette première échéance en fiasco. Le vote de l'Iowa, un petit Etat rural qui s'exprime toujours en premier, s'est fait lundi soir non par bulletins mais dans des assemblées où les électeurs se regroupent et se comptent par candidat, en deux tours, un système de "caucus" complexe et critiqué.

Pete Buttigieg © Reuters

En campagne dans le New Hampshire, qui votera le 11 février, le modéré Pete Buttigieg, 38 ans, a célébré une "victoire stupéfiante", soulignant qu'il était parti de presque zéro l'an dernier, avec "quatre salariés, aucune notoriété, pas d'argent, seulement une belle idée".

Visiblement ému, l'ancien maire de la petite ville de South Bend dans l'Indiana, premier candidat ouvertement gay à se placer ainsi pour l'investiture d'un grand parti a semblé faire référence à son orientation sexuelle et à son histoire personnelle.

Ce résultat "prouve que, pour un enfant quelque part qui se demande s'il ou elle ou 'iel' a bien sa place parmi sa propre famille, si vous croyez en vous-même ou en votre pays, alors votre conviction s'en trouvera renforcée", a-t-il déclaré, utilisant en anglais le pronom neutre "they", qui peut se traduire en français par "iel", contraction de "il" et "elle".

- "Retard inacceptable" -

Sur 62% des bureaux de vote, Pete Buttigieg a obtenu 26,9% des délégués, contre 25,1% pour Bernie Sanders. Elizabeth Warren, autre représentante de l'aile gauche du parti, arrive troisième avec 18,3%, suivie de Joe Biden (15,6%) et de la sénatrice modérée Amy Klobuchar (12,6%).

Le président du parti démocrate de l'Iowa, Troy Price, a présenté ses excuses pour le retard "inacceptable" dans la publication des résultats, dû selon lui à un problème informatique avec l'application utilisée pour les remontées des bureaux de vote.

Il a refusé de donner aucune heure pour la publication du reste des résultats, mais assuré de la fiabilité des chiffres rapportés, qui ont été vérifiés par des versions papier.

"Nous savons que ces chiffres sont exacts", a dit Troy Price.

Bernie Sanders. © Reuters

Depuis lundi soir, Bernie Sanders et Pete Buttigieg revendiquaient chacun la victoire.

Le président Donald Trump a jubilé face au chaos dans le parti qui espère l'expulser de la Maison Blanche en novembre, tweetant que le spectacle illustrait l'"incompétence" de ses adversaires.

Mais la débâcle informatique dépasse le seul cadre politique, nombre d'élus et d'experts en élections et en cybersécurité s'inquiétant de voir une nouvelle fois la fiabilité du processus électoral américain ébranlée par un mélange de dysfonctionnements et d'amateurisme.

Le camp Trump s'est engouffré dans la brèche en insinuant que le retard cachait une tricherie.

"Ce chaos a créé un environnement propice à la désinformation en ligne, ce qui sape encore plus la confiance dans le processus démocratique", a aussi vivement critiqué le sénateur démocrate Mark Warner, qui s'occupe d'espionnage et de renseignement au Sénat

- Candidat gay -

Politiquement, l'absence de vainqueur officiel a gâché le coup d'envoi des primaires, dans lequel certains candidats ont investi un temps et des budgets considérables, depuis un an ou plus.

Le vainqueur de l'Iowa apparaît d'ordinaire triomphant en une des journaux le lendemain, et s'en sert comme d'un tremplin vers les scrutins suivants, à commencer par le New Hampshire. L'élection primaire sera organisée cette fois par les autorités de l'Etat comme un scrutin normal.

Se fondant sur ses propres estimations, le sénateur Bernie Sanders, champion de l'aile gauche, avait revendiqué la victoire lundi. Il pourrait encore le faire sur la base du nombre de voix, qui est légèrement différent du nombre de délégués, en raison des règles d'attribution par comté et circonscription.

Pete Buttigieg entend quant à lui reprendre à Joe Biden le flambeau de l'aile modérée, et tend la main aux électeurs de Donald Trump.

L'Iowa défend fièrement son système des "caucus", vanté comme un exercice de démocratie pure, mais où la participation est relativement faible. Tous les quatre ans, des critiques se lèvent aussi contre l'importance disproportionnée accordée à ce petit Etat agricole et ses quelques centaines de milliers d'électeurs, non représentatifs du pays.

L'édition 2020 sera peut-être "la dernière", a commenté l'ancien collaborateur de Barack Obama David Plouffe sur MSNBC.

Pete Buttigieg, le jeune outsider qui se voit à la Maison Blanche Même s'il semble convaincu que son destin passe par la Maison Blanche, Pete Buttigieg aime répéter qu'il n'a rien à voir avec l'establishment de Washington. Au contraire, ce technocrate ouvertement homosexuel de 38 ans s'applique à citer autant que possible son expérience de maire de South Bend, une petite ville de l'Etat de l'Indiana. Là, assure-t-il, il a développé une connexion avec les Américains bien plus authentique que celle des élites de la capitale fédérale. Positionné au centre, il s'est lancé l'an dernier dans la bataille pour être celui qui sera le grand rival de Donald Trump à la présidentielle de novembre. Il doit pour cela affronter des candidats démocrates plus connus du grand public, mais également deux fois plus âgés. "Pete", ainsi qu'on l'appelle volontiers en raison de son nom imprononçable, a su surmonter son jeune âge, son manque d'expérience nationale et son déficit de notoriété pour créer l'exploit dans la primaire démocrate de l'Iowa, dont il a pris la tête selon des résultats portant sur deux tiers des bureaux de vote Excellent orateur, il s'est démarqué par son ton calme et confiant, son apparente connaissance des dossiers, même les plus sensibles comme la géopolitique, mettant en avant son expérience d'engagé militaire, lui qui a passé sept mois en Afghanistan. Il est parvenu à apparaître comme un outsider crédible face à ses rivaux démocrates, parmi lesquels l'ancien vice-président Joe Biden, qui a longtemps caracolé en tête des sondages, et le sénateur Bernie Sanders, grand espoir de l'aile gauche du parti. Ces deux vétérans de la politique n'ont pas su contenir Pete Buttigieg, qui n'a eu de cesse d'affirmer aux électeurs que son statut de nouveau venu n'était pas unique dans l'histoire des élections présidentielles. "Chaque fois que mon parti est entré à la Maison Blanche ces cinquante dernières années, cela s'est fait grâce à un candidat novice en politique nationale, axé sur le futur, non façonné par le mode de vie de Washington et ouvrant la voie à une nouvelle génération", a-t-il déclaré lors d'un rassemblement le week-end dernier à Waterloo dans l'Iowa. "C'est comme ça qu'on gagne". Le point fort de M. Buttigieg est son éligibilité. Il a mis en avant certaines positions progressistes mais pense que ses vues plus modérées sur la couverture santé et les impôts pourraient convaincre les électeurs centristes, notamment les indépendants et les républicains ayant voté pour Donald Trump mais souhaitant une option pour sortir de cette présidence marquée par la division. Pete Buttigieg a aussi profité de son passage dans l'Iowa pour séduire des comtés s'étant prononcés en faveur de Barack Obama en 2012 puis pour M. Trump en 2016. "Nous accueillons beaucoup de futurs anciens républicains déterminés à tourner la page", a-t-il expliqué à Ottumwa dimanche. - Le partisan de l'unité post-Trump - La traduction de sa victoire dans l'Iowa en un succès électoral plus large sera une tâche monumentale. Malgré sa capacité impressionnante à lever des fonds, les sondages nationaux ne le placent qu'en cinquième position. La faute à un déficit de notoriété comparé à des candidats plus établis. Il souffre, par ailleurs, d'un soutien très faible chez les électeurs noirs, un électorat clé pour les démocrates. L'orientation sexuelle de M. Buttigieg, qui s'est affiché dès le début de la compétition aux côtés de son mari Chasten, semble cependant avoir relativement peu d'impact sur le choix des électeurs. Ces derniers mois, le jeune diplômé d'Harvard, qui parle sept langues, a préféré mettre l'accent sur sa foi chrétienne plutôt que son mariage avec un homme. Chasten Glezman, 30 ans, deviendrait le premier "first gentleman" si son mari était élu président. En tant que maire, Pete Buttigieg, qui s'est marié à l'église à l'été 2018, a régulièrement réagi à des propos du conservateur religieux Mike Pence, ancien gouverneur de l'Indiana devenu aujourd'hui vice-président des Etats-Unis. Pour beaucoup d'Américains, M. Buttigieg était un parfait inconnu jusqu'à ce qu'il qualifie Mike Pence de "pom-pom girl" de la présidence Trump, une présidence "de stars du porno" selon lui. A mesure que sa campagne s'est étoffée, il s'est présenté comme un partisan de l'unité après les divisions de l'ère Trump. Il s'est positionné en faveur d'une couverture santé étendue à tous les Américains mais propose qu'ils puissent choisir entre une option publique et une assurance privée. Il est aussi pro-syndicats et propose d'augmenter le nombre de juges à la Cour suprême.

L'autre surprise vient du mauvais score de Joe Biden, le vice-président de Barack Obama, qui arrive quatrième, derrière la sénatrice Elizabeth Warren, alors qu'il dominait les sondages au niveau national depuis des mois.Les résultats finaux pourraient différer, et on ignore quand ils seront proclamés, en raison d'un bug informatique qui a transformé cette première échéance en fiasco. Le vote de l'Iowa, un petit Etat rural qui s'exprime toujours en premier, s'est fait lundi soir non par bulletins mais dans des assemblées où les électeurs se regroupent et se comptent par candidat, en deux tours, un système de "caucus" complexe et critiqué.En campagne dans le New Hampshire, qui votera le 11 février, le modéré Pete Buttigieg, 38 ans, a célébré une "victoire stupéfiante", soulignant qu'il était parti de presque zéro l'an dernier, avec "quatre salariés, aucune notoriété, pas d'argent, seulement une belle idée".Visiblement ému, l'ancien maire de la petite ville de South Bend dans l'Indiana, premier candidat ouvertement gay à se placer ainsi pour l'investiture d'un grand parti a semblé faire référence à son orientation sexuelle et à son histoire personnelle.Ce résultat "prouve que, pour un enfant quelque part qui se demande s'il ou elle ou 'iel' a bien sa place parmi sa propre famille, si vous croyez en vous-même ou en votre pays, alors votre conviction s'en trouvera renforcée", a-t-il déclaré, utilisant en anglais le pronom neutre "they", qui peut se traduire en français par "iel", contraction de "il" et "elle". Sur 62% des bureaux de vote, Pete Buttigieg a obtenu 26,9% des délégués, contre 25,1% pour Bernie Sanders. Elizabeth Warren, autre représentante de l'aile gauche du parti, arrive troisième avec 18,3%, suivie de Joe Biden (15,6%) et de la sénatrice modérée Amy Klobuchar (12,6%).Le président du parti démocrate de l'Iowa, Troy Price, a présenté ses excuses pour le retard "inacceptable" dans la publication des résultats, dû selon lui à un problème informatique avec l'application utilisée pour les remontées des bureaux de vote.Il a refusé de donner aucune heure pour la publication du reste des résultats, mais assuré de la fiabilité des chiffres rapportés, qui ont été vérifiés par des versions papier."Nous savons que ces chiffres sont exacts", a dit Troy Price.Depuis lundi soir, Bernie Sanders et Pete Buttigieg revendiquaient chacun la victoire. Le président Donald Trump a jubilé face au chaos dans le parti qui espère l'expulser de la Maison Blanche en novembre, tweetant que le spectacle illustrait l'"incompétence" de ses adversaires.Mais la débâcle informatique dépasse le seul cadre politique, nombre d'élus et d'experts en élections et en cybersécurité s'inquiétant de voir une nouvelle fois la fiabilité du processus électoral américain ébranlée par un mélange de dysfonctionnements et d'amateurisme. Le camp Trump s'est engouffré dans la brèche en insinuant que le retard cachait une tricherie."Ce chaos a créé un environnement propice à la désinformation en ligne, ce qui sape encore plus la confiance dans le processus démocratique", a aussi vivement critiqué le sénateur démocrate Mark Warner, qui s'occupe d'espionnage et de renseignement au SénatPolitiquement, l'absence de vainqueur officiel a gâché le coup d'envoi des primaires, dans lequel certains candidats ont investi un temps et des budgets considérables, depuis un an ou plus. Le vainqueur de l'Iowa apparaît d'ordinaire triomphant en une des journaux le lendemain, et s'en sert comme d'un tremplin vers les scrutins suivants, à commencer par le New Hampshire. L'élection primaire sera organisée cette fois par les autorités de l'Etat comme un scrutin normal.Se fondant sur ses propres estimations, le sénateur Bernie Sanders, champion de l'aile gauche, avait revendiqué la victoire lundi. Il pourrait encore le faire sur la base du nombre de voix, qui est légèrement différent du nombre de délégués, en raison des règles d'attribution par comté et circonscription.Pete Buttigieg entend quant à lui reprendre à Joe Biden le flambeau de l'aile modérée, et tend la main aux électeurs de Donald Trump. L'Iowa défend fièrement son système des "caucus", vanté comme un exercice de démocratie pure, mais où la participation est relativement faible. Tous les quatre ans, des critiques se lèvent aussi contre l'importance disproportionnée accordée à ce petit Etat agricole et ses quelques centaines de milliers d'électeurs, non représentatifs du pays.L'édition 2020 sera peut-être "la dernière", a commenté l'ancien collaborateur de Barack Obama David Plouffe sur MSNBC.