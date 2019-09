La Ligue mondiale pour le droit au bonheur remettra un Trèfle d'or au Vif/L'Express le 27 novembre pour son journalisme constructif. Mais quelle est cette association ? De qui est-elle composée ? Que vise-t-elle ? Et qu'elle est son pouvoir d'influence ?

Pourquoi pas un ou une ministre du Bonheur ? Pourquoi pas le droit au bonheur coulé dans la Constitution ? C'est la quête de Murielle van Boxem of Drax- Hilton, fondatrice en 2010 de la Ligue mondiale pour le droit au bonheur (LMDB). Des pays intègrent cette notion dans leurs lois fondamentales : Etats-Unis, Brésil, Japon, Corée du Sud, Bhoutan et France (dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1798). Ils voient le bonheur comme un but à atteindre et auquel doivent contribuer les institutions mises en place. Ce droit est-il seulement respecté ?

...