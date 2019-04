Inondations record au Canada, plus de 6.000 évacuations près de Montréal

Plus de 6.000 personnes d'une commune inondée à l'ouest de Montréal ont été évacuées d'urgence entre samedi soir et dimanche après la rupture d'une digue, alors que les importantes crues qui touchent l'est du Canada ont désormais dépassé les niveaux record de 2017.

