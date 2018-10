Indonésie: La Banque mondiale offre une aide d'1 milliard de dollars

L'institution de Washington "met jusqu'à 1 milliard de dollars à la disposition des autorités indonésiennes, accessible quand elles auront une meilleure vision de ce qui est nécessaire", a indiqué sa directrice générale Kristalina Georgieva, depuis l'île indonésienne de Bali, au terme d'une réunion annuelle de la Banque et du FMI.

Cette aide est annoncée deux semaines après un séisme d'une magnitude de 7,5 suivi d'un raz-de-marée, qui ont dévasté la ville de Palu et ses environs dans l'île des Célèbes. Plus de 2.000 corps ont été retrouvés et des milliers d'autres personnes sont toujours disparues, la plupart enterrées sous les décombres de bâtiments détruits. En août, un séisme avait déjà fait plus de 550 morts sur l'île indonésienne de Lombok, proche de Bali. Selon Mme Georgieva, les fonds seront apportés par la Banque mondiale sous forme de prêts, accessibles pour financer les chantiers de reconstruction mais également pour mieux préparer le pays à de futures catastrophes.

"Le meilleur hommage que l'on peut rendre aux victimes est de reconstruire d'une meilleure manière, de sorte que, lorsque le prochain séisme frappera, il y aura moins de dommages, moins de personnes affectées, et moins de vies perdues", a-t-elle plaidé, lors d'une conférence de presse à Bali. Quelque 200.000 personnes ont un besoin urgent d'aide humanitaire à Palu et dans sa région, où manquent nourriture et eau potable, et où environ 90.000 personnes ont dû quitter leur logement. Selon les autorités, cela pourrait prendre deux ans pour fournir de nouveaux logements permanents à l'ensemble des personnes ayant perdu leur domicile.