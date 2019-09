Incendies en Amazonie: 4 millions d'hectares dévastés en Bolivie

Les incendies en Bolivie ont dévasté depuis le mois d'août plus de 4 millions d'hectares de forêt et de plaines herbeuses, dont une majorité dans le département de Santa Cruz, dans l'est du pays, a annoncé mercredi une ONG de défense de l'environnement.