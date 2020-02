Il est grand temps que Félix Tshisekedi transforme ses promesses en réalité

Depuis que Félix Tshisekedi a accédé à la présidence de la République démocratique du Congo (RDC) en janvier de l'année passée, il n'a fait que de belles déclarations et des promesses. En 2020 les changements nécessaires doivent devenir réalité. C'est en substance le message qu'ont fait passer la Première ministre Sophie Wilmès et les ministres Alexander De Croo et Pieter De Crem en visite en RDC de mercredi à vendredi soir.

