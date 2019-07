L'application de retouche de photos FaceApp connaît un regain d'intérêt ces derniers jours, notamment avec son filtre de vieillissement. Elle soulève de nombreuses questions en matière de protections des données personnelles de ses utilisateurs. Le point en huit questions.

FaceApp connait un regain de popularité ces derniers jours. L'application de retouche de photos avec des filtres et effets variés est disponible depuis 2017, mais c'est une fonctionnalité bien spécifique qui séduit aujourd'hui de nouveaux utilisateurs, celle qui permet de vieillir un visage - prenez 60 ans en quelques secondes à coup de rides, cernes et de cheveux gris bien tapés - ou de le rajeunir. L'application était en tête des classements des applications les plus téléchargées sur iPhone et Android, ce 17 juillet, note Le Huff Post. Sur Google Play, elle a déjà séduit plus de 100 millions d'utilisateurs.

