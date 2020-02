Le ministre américain de la Défense a prévenu samedi les Européens qu'en autorisant l'équipementier télécoms chinois Huawei pour construire les réseaux 5G ils risquaient de "menacer" l'Otan.

"Si nous ne comprenons pas la menace et ne réagissons pas, cela pourrait au bout du compte menacer ce qui est l'alliance militaire qui a eu le plus de succès dans l'histoire, l'Otan", a déclaré Mark Esper lors de la conférence sur la sécurité de Munich.

Le ministre américain des Affaires étrangères Mike Pompeo a quant à lui dénoncé le "Cheval de Troie" que constitue à ses yeux l'équipementier chinois, dont l'implication dans les réseaux 5G occidentaux conduira à ses yeux à transférer les données de tous les utilisateurs au "Parti communiste chinois" et aux "services secrets chinois".

Premier équipementier télécoms du monde, Huawei a été mis en cause, sur fond de guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, par le gouvernement Trump qui met en avant un risque d'espionnage pour le compte du gouvernement chinois.

Les Etats-Unis ont appelé de nombreux pays à ne pas utiliser les infrastructures Huawei pour le déploiement du nouveau réseau téléphonique 5G.

Ils ont aussi placé en mai 2019 le groupe chinois sur une liste noire, obligeant de facto des entreprises américaines et résidents aux Etats-Unis à trouver d'autres fournisseurs pour leurs équipements en télécommunication.

