Houellebecq et le crépuscule des idoles

La "petite rentrée littéraire" comme on appelle traditionnellement la cuvée de janvier a cette année tout de la grande. Pas seulement à cause du nombre de romans (493 quand même) qui tenteront de se frayer un chemin dans le brouhaha, mais surtout par la présence, écrasante, intimidante, du nouveau Houellebecq dans le lot, qui justifie à elle seule l'excitation particulière qui entoure cet office hivernal. Il faut dire que l'aura un peu maléfique de l'écrivain français le plus lu, décortiqué et analysé dans le monde, objet d'un culte généralement réservé aux rocks stars sulfureuses - et alimenté par l'envergure de ses livres prophétiques, ses déclarations perfides et provocantes (la dernière en date à propos de Trump, "un des meilleurs présidents américains" selon l'auteur, au motif qu'il a mis fin à l'impérialisme des États-Unis) et même sa dégaine louche de clodo au teint cireux -, cette aura donc agit comme un puissant fertilisant. L'attente était d'autant plus forte que peu d'informations avaient filtré sur ce septième roman. Et que tout le monde se demandait comment le fossoyeur de la postmodernité allait négocier l'après-Soumission, cette dystopie politique misant sur l'arrivée au pouvoir d'un parti islamique à un horizon proche, et qui marquait une forme d'émancipation par rapport à son thème de prédilection, à l'oeuvre dans Les particules élémentaires comme dans La carte et le territoire : le déclin du mâle occidental. Même le titre de son nouvel opus, Sérotonine, n'a été révélé que quelques semaines à peine avant sa sortie ce 4 janvier.

