Pour la soirée composée Souvenirs du xxiie siècle, Les Brigittines, à Bruxelles, ont demandé à trois chorégraphes d'imaginer ce que serait la danse dans cent ans. L'occasion de comparer leur vision artistique du futur du corps humain à celle de scientifiques.

La jeune Française Malika Djardi, le Québécois Manuel Roque et l'Italien installé depuis des années à Bruxelles Mauro Paccagnella : trois danseurs-chorégraphes issus de trois générations auxquels Patrick Bonté, le directeur des Brigittines, a lancé le même défi : créer un solo sur ce que serait la danse au xxiie siècle (1). A quoi ressembleront nos corps demain, au vu des changements radicaux qui s'annoncent pour notre monde ? Serons-nous quasi immobilisés par les nouvelles technologies ou au contraire propulsés par elles pour plus de force, plus de rapidité ? Obèses ? Invulnérables ? Augmentés ? Posthumains ? " La première évidence, c'est que je ne serai plus là, affirme Mauro Paccagnella quand on le questionne sur le point de départ de "solo accompagné" (par le musicien Didier Casamitjana) Homogramm-Tanz. On a trouvé cette idée de jouer sur l'hologramme pour me projeter dans un futur. " Mais tout en prétendant utiliser la technologie pour apparaître virtuellement en relief au public, le chorégraphe convoque dans sa danse une mémoire du corps archaïque, tribale. Un double mouvement vers le passé et le futur, qui est aussi celui des scientifiques pour penser l'avenir du corps humain.

...