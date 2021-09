Après des années de prix bas, les entreprises européennes gémissent sous la hausse des prix du gaz et la menace de pénuries hivernales guette. Les pays européens sont-ils asservis au gaz russe, ou l'Union européenne est-elle victime de son modèle de marché?

Vladimir Poutine mène-t-il une guerre contre Noël ? Il y a deux semaines, Ranjit Boparan, le CEO de l'entreprise alimentaire britannique 2 Sisters Food Group, a délivré un message inquiétant : le repas de Noël traditionnel britannique est en grand danger. En raison de la hausse du prix du gaz, il y a une grave pénurie de dioxyde de carbone. Le plus grand producteur de dindes du Royaume-Uni craint donc de ne pas pouvoir gazer suffisamment de volailles. Additionnée au manque de personnel dû au Brexit, cette hausse risque de provoquer une pénurie de dindes de Noël, a déclaré Boparan. Quelques fois, rarement, nous ressentons littéralement les conséquences de la géopolitique dans nos estomacs.

Les prix du gaz naturel sont en forte hausse depuis un certain temps. Pour 1 million de BTU - la quantité standard utilisée pour déterminer le prix du gaz - il faut compter plus de 15 dollars en Europe depuis fin août. Le prix du gaz européen n'a plus été aussi élevé depuis janvier 2009. Les prix élevés contraignent déjà plusieurs entreprises chimiques à réduire temporairement leur production. Plusieurs pays européens pointent du doigt la Russie, premier fournisseur de gaz.La hausse de prix est due à un concours de circonstances. En premier lieu, il s'agit d'une question d'offre et de demande. Alors que de plus en plus d'économies redémarrent après la pandémie de coronavirus, la demande mondiale de gaz augmente. La demande en Chine, en particulier, fait grimper les prix. En même temps, l'offre a diminué. La pandémie a réduit la production de gaz au cours de l'année écoulée. La Russie et la Norvège, qui fournissent ensemble près des trois quarts du gaz destiné à l'Europe, ont produit moins de gaz en raison de problèmes techniques. En juillet, l'important gazoduc de Jamal, qui achemine le gaz de la Sibérie occidentale vers l'Allemagne, a été fermé pendant quatre jours. Tous ces facteurs font que les réserves stratégiques de l'Europe, habituellement reconstituées au printemps et en été, sont actuellement à un niveau inférieur. "Cette baisse des réserves pourrait avoir de graves conséquences", déclare David Criekemans, professeur de politique internationale à l'université d'Anvers. "Espérons qu'il ne fasse pas trop froid cet hiver."Gaz de schiste Il faut dire que les prix du gaz naturel ont été exceptionnellement bas ces dernières années. C'est dû à l'offre élevée, qui fait baisser les prix depuis les suites de la crise économique de 2008. Cette augmentation de l'offre est principalement due à la révolution du gaz de schiste aux États-Unis. Cette innovation technologique, qui consiste à extraire à grande échelle le gaz des roches de schiste aux États-Unis, a créé une offre excédentaire sur le marché du gaz et provoqué une chute des prix à l'échelle mondiale. En même temps, les progrès technologiques ont permis au gaz naturel liquéfié (GNL) de concurrencer le gaz naturel transporté par gazoduc. Aujourd'hui, même les entreprises australiennes peuvent exporter vers l'Europe.À long terme, le gaz, comme la plupart des combustibles fossiles, doit disparaître de l'approvisionnement énergétique. D'ici 2030, les importations de gaz naturel devraient déjà diminuer de 13 à 19 %. Mais à mesure que le charbon et le pétrole sont éliminés, le gaz est susceptible de durer plus longtemps, par exemple comme combustible pour les centrales électriques au gaz, ce qui augmentera la demande de gaz partout dans le monde. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que la demande énergétique en Europe augmentera de 2,5 % cette année. 85 % du gaz consommé dans l'Union européenne provient de l'extérieur de l'Union. Cette dépendance augmente en raison du Brexit, car le Royaume-Uni était le plus grand producteur de gaz au sein de l'UE. La production européenne de gaz va également diminuer dans les années à venir, les Pays-Bas ayant décidé d'arrêter la production de gaz en 2022. Jusqu'à récemment, environ 75 % de la consommation néerlandaise de gaz provenait de Groningue.La majorité du gaz consommé en Europe provient de Russie, de Norvège et d'Algérie. En 2020, 48 % des importations totales de gaz naturel de l'Union européenne provenaient de Russie. Cela ne signifie pas que la Russie a la même importance partout, car il existe des différences significatives entre les pays de l'UE. À l'exception de la Hongrie, la plupart des pays d'Europe orientale ont réduit leur consommation de gaz naturel au cours des dernières décennies afin d'être moins dépendants des caprices du Kremlin. Les pays méditerranéens, en revanche, ont augmenté leur consommation de gaz, bien qu'ils importent principalement leur gaz d'Afrique du Nord. La Belgique est indirectement dépendante du gaz russe : notre pays importe la majeure partie de son gaz des Pays-Bas et de la Norvège, mais en raison de la baisse de sa production, les Pays-Bas doivent d'abord importer ce gaz de Russie. En 2020, 29 % de notre consommation d'énergie primaire provenait du gaz. L'importance du gaz risque de s'accroître si la Belgique devait remplacer ses réacteurs nucléaires par des centrales électriques au gaz.GazpromEn Russie, l'entreprise publique Gazprom a le monopole de l'exportation de gaz par pipeline. Ce n'est pas un hasard si Gazprom a été l'une des premières entreprises que Vladimir Poutine a placées sous son contrôle après son arrivée au pouvoir en 2000. Petit à petit, il a confié les postes de direction à des confidents issus de ses années au KGB et dans l'administration de Saint-Pétersbourg. Gazprom est dirigée depuis 20 ans par Alexeï Miller, l'un des plus fervents partisans de Poutine. Depuis 2018, Miller figure sur une liste de sanctions américaines, ce qui interdit aux entreprises américaines de faire des affaires avec lui. Gazprom est la plus grande entreprise de Russie et exerce une influence considérable sur la politique étrangère russe. La décision d'intervenir au Venezuela et de soutenir le président Nicolas Maduro a été influencée par Gazprom, qui a vu une opportunité commerciale unique dans le secteur énergétique vénézuélien en difficulté.La dépendance au gaz russe a une longue histoire en Europe. Pendant longtemps, l'achat de gaz et de pétrole a été considéré comme un moyen de tisser de meilleurs liens. Lorsque Willy Brandt annonce sa Neue Ostpolitik en 1970, l'une de ses premières mesures est un accord commercial en vertu duquel l'acier allemand serait échangé contre du gaz soviétique. Brandt a agi ainsi principalement dans l'intérêt bien compris de l'Allemagne, mais il a également utilisé l'accord pour inciter Moscou à adopter une politique étrangère plus prudente. Lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée et que l'Allemagne de l'Est a été réunifiée avec l'Ouest, le commerce du gaz est devenu un instrument pour se rapprocher de la Russie. Mais lorsque les relations entre la Russie et l'Occident se sont dégradées dans les années 2000, il est rapidement apparu que cette dépendance au gaz russe posait problème.En 2006, pour la première fois, l'effet de levier de la Russie est apparu clairement. Le 1er janvier 2006, au cours d'un premier conflit de prix avec l'Ukraine, Gazprom a décidé de baisser systématiquement la pression sur le gazoduc Bratstvo, réduisant ainsi l'apport de gaz à l'Ukraine. Après trois jours, l'Ukraine a signé un nouvel accord acceptant un prix plus élevé. En 2009, la Russie a interrompu l'approvisionnement en gaz pendant trois semaines, laissant de grandes parties des pays des Balkans sans électricité ni chauffage pendant une vague de froid. Et lorsque la Russie a illégalement annexé la Crimée en 2014, Moscou a utilisé le robinet à gaz comme arme pour faire pression sur le nouveau régime ukrainien.Marchés spotDes considérations géopolitiques sont sans doute aussi en jeu dans les augmentations actuelles du prix du gaz. Ainsi, la Russie a donné la priorité à l'approvisionnement de gaz à la Turquie et à l'Asie du Sud-Est. Ce n'est pas illogique puisque, en raison de la forte demande, les prix du gaz en Asie sont presque constamment plus élevés qu'en Europe. Mais des motifs géopolitiques sont également en jeu, soupçonne Thijs Van de Graaf, professeur de politique énergétique internationale à l'université de Gand. "En ne donnant pas la priorité à l'Europe, la Russie fait pression sur l'Allemagne pour qu'elle commence à utiliser le gazoduc Nord Stream 2. Il a été récemment achevé, mais ne peut être utilisé sans l'autorisation du régulateur allemand de l'énergie. En fournissant moins de gaz, la Russie espère faire pression sur l'Allemagne pour qu'elle accélère cette approbation".En même temps, les prix actuels de l'énergie sont aussi le résultat de la politique énergétique européenne. Jusqu'à récemment, le marché du gaz fonctionnait principalement avec des contrats à long terme, dans le cadre desquels le producteur et le client convenaient d'un prix fixe pour une période qui pouvait durer plusieurs décennies. Ceux-ci étaient particulièrement intéressants pour les fournisseurs, qui pouvaient ainsi être certains de récupérer leurs investissements. En outre, avant 2010, le prix du gaz était lié au prix du pétrole, de sorte que lorsque le prix du pétrole augmentait, le prix du gaz était également indexé.Sous l'impulsion de la Commission européenne, les marchés dits "spot" ont également été de plus en plus utilisés au cours de la dernière décennie. Van de Graaf compare ce phénomène à une sorte de salle des marchés numérique, où l'on négocie des méthaniers. Il arrive souvent que l'un de ces méthaniers doive faire demi-tour en cours de route parce que le gaz a été soudainement vendu à une entreprise sur un autre continent", explique Van de Graaf. "Ces marchés au comptant augmentent le nombre de fournisseurs possibles, créant ainsi une plus grande concurrence et plus de choix pour changer de fournisseur."Aujourd'hui, ce choix d'un plus grand nombre de contrats à court terme coûte cher à l'Europe, déclare Coby Van der Linde, directeur du Programme international de l'énergie de Clingendael. "La stratégie consistant à miser sur les marchés spot fonctionne très bien tant que les prix du gaz sont bas et que les acheteurs peuvent monter les fournisseurs les uns contre les autres. Mais lorsque les prix de l'essence sont élevés partout dans le monde, les acheteurs sont désavantagés. Lorsqu'on travaillait encore principalement avec des contrats à long terme, la hausse des prix jouait un rôle moins important, car la formule de prix était fixée par une indexation sur le prix du pétrole."Ces marchés au comptant ne sont pas populaires auprès des grands pays exportateurs comme la Russie. Ce n'est pas illogique : l'Europe est surtout approvisionnée par la Russie au moyen d'oléoducs et veut avoir une certitude sur le prix de vente, car elle investit des milliards dans ses infrastructures. Van der Linde souligne que la Russie ne fait rien de mal sur le plan juridique et que Gazprom remplit ses contrats à long terme de manière exemplaire. Le producteur est libre de choisir ses clients", explique Van der Linde. Il est absurde de demander à la Russie d'augmenter ses exportations pour faire baisser les prix. Après tout, l'UE ne veut pas que Gazprom manipule les prix. Lorsque les prix du gaz étaient extrêmement bas ces dernières années, aucun Européen ne s'est demandé si c'était suffisant pour la Russie. Maintenant que la situation est à notre désavantage, nous nous y attendons manifestement. On peut se demander si la sécurité d'approvisionnement est suffisamment garantie dans le modèle de marché européen".Une promesse stupide Depuis que la construction du deuxième pipeline Nord Stream a été achevée, Gazprom dispose d'un deuxième canal pour transporter le gaz directement vers l'Allemagne. En théorie, cela lui permettrait de contourner en grande partie l'ancien pipeline vers l'Ukraine, ce qui affaiblirait considérablement Kiev. Quand il était président américain Donald, Trump a tout fait pour contrecarrer le nouveau pipeline. Soutenu par les républicains et les démocrates du Congrès, il a infligé des sanctions aux entreprises qui ont coopéré à la construction de Nord Stream 2. Lorsque le gazoduc a été achevé malgré ces sanctions, l'administration Biden a rapidement négocié un accord exigeant de la Russie qu'elle garantisse qu'elle continuerait à exporter via l'Ukraine jusqu'en 2024. La Russie a également dû faire la promesse assez stupide qu'elle ne se servirait pas de son gaz comme une arme géopolitique.Ce n'est pas parce que la Russie ne doit plus faire transiter son gaz par l'Ukraine après 2024 qu'elle peut priver Kiev tout à fait de gaz. "Cela donne certainement à la Russie un moyen de pression", estime Van de Graaf. "Si la Russie n'envoie plus de gaz par l'Ukraine, ce pays perdra d'importants revenus, car les coûts de transit seront éliminés. Mais la Russie ne peut assécher l'Ukraine. Ces dernières années, les pipelines entre l'Ukraine et le reste de l'Europe ont été conçus pour fonctionner dans les deux sens, afin que l'Ukraine puisse être approvisionnée par l'Europe". Coby Van der Linde souligne que l'Europe aurait également pu faire d'autres choix dans le dossier Nord Stream. "Pour les Russes, un pipeline traversant l'Ukraine constitue un risque. Si un problème survient en cours de route, c'est le fournisseur qui devra en assumer les coûts. Pour la Russie, il est donc plus intéressant de construire un pipeline à travers la mer, parce qu'ainsi elle ne dépend pas d'autres pays. L'UE aurait parfaitement pu proposer de partager ce risque, mais nous n'avons jamais voulu le faire. Nous ne devons pas nous plaindre ensuite que ce nouveau pipeline affaiblit notre position".Le Pôle Nord Pendant longtemps, la Russie a été aussi dépendante des pays de l'UE que l'inverse. La Russie dépend du secteur pétrolier et gazier pour une part importante de son PIB, et a investi des milliards dans ses infrastructures au cours des dernières décennies. Depuis que l'Amérique et l'Union européenne ont imposé des sanctions à l'économie russe après l'annexion de la Crimée, la Russie a tout fait pour diversifier ses exportations. Le 24 mai 2014, elle a conclu un accord gazier très discuté avec la Chine, en vertu duquel elle lui fournira du gaz à des prix extrêmement bas pendant les 30 prochaines années. En outre, la Russie anticipe avidement le changement climatique, qui permettra d'exploiter de plus en plus de gisements de gaz dans l'Arctique. "La Russie est le seul pays au monde à posséder une armée arctique", déclare Criekemans. "Il s'agit d'unités spécialement formées pour être déployées en cas de conflit futur au pôle Nord. La Russie considère le pôle Nord comme son assurance-vie."La production européenne de gaz est susceptible d'augmenter à nouveau au cours de la prochaine décennie. En Méditerranée orientale, au large des côtes israéliennes, chypriotes et égyptiennes, plusieurs champs gaziers ont été découverts depuis 2009. Cela laisse supposer qu'il existe plusieurs gisements de gaz qui peuvent être exploités. La Turquie en particulier, qui dépend fortement de la Russie pour son approvisionnement en gaz naturel, espère en tirer parti. En août 2020, une frégate grecque et une frégate turque sont entrées en collision au sud de Chypre, où les Turcs recherchent frénétiquement des gisements de gaz. Mais même si ces nouveaux gisements devaient atteindre les États membres de l'UE, l'Europe resterait dépendante des fournisseurs extérieurs pour son gaz.Et même si la Commission Von der Leyen se montre à la hauteur de ses ambitions et que l'Union européenne se débarrasse de sa dépendance aux combustibles fossiles d'ici 2050, l'UE devra toujours traiter avec d'autres pays pour son approvisionnement énergétique. L'industrie renouvelable a également besoin de matières premières que l'on trouve difficilement en Europe, comme le cobalt, le nickel ou le lithium. Van der Linde souligne que la transition énergétique représente également un défi géopolitique. Des pays comme le Turkménistan ou l'Iran n'ont pas grand-chose à offrir en dehors de leurs matières premières. Si le monde n'a plus besoin de ces matières premières, ces pays risquent d'être déstabilisés, ce qui n'est pas à notre avantage. Nous devons leur faire comprendre que nous voulons également coopérer après la transition énergétique.