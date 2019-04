L'ultime chapitre de Game of Thrones est sur le point de sceller le destin des familles Stark, Targaryen, Lannister et des autres. Un livre dresse le bilan de près de dix ans d'hostilités qui ont tendu un miroir à notre époque.

Durant sept saisons, et alors qu'en Belgique la huitième démarre le 15 avril, à 20 h 30, sur Be tv, Game of Thrones, série HBO adaptée des livres de l'Américain George R.R. Martin , aura défié tous les pronostics, lancé des carrières, produit des hectolitres d'analyse, explosé ses budgets (90 millions de dollars pour les six derniers épisodes). Dans Game of Thrones décodé (1), la journaliste Ava Cahen détaille les multiples intrigues, les inconnues, les influences et les grilles de lecture possibles. Elle ajoute ainsi une pièce à l'édifice bibliographique pléthorique bâti autour de cet objet culturel qui, mêlant l'épique et le merveilleux, l'action et la magie, a attiré à lui tous les superlatifs.

