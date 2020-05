Plus d'un millier de personnes sont hospitalisées jeudi matin dans une ville du sud-est de l'Inde après une fuite de gaz dans une usine chimique, ont annoncé les autorités locales.

"Au moins 1.000 personnes de zones situées autour de la fuite de gaz ont été amenées dans différents hôpitaux publics ou privés de Visakhapatnam", a déclaré à l'AFP le Dr B K Naik, coordinateur des hôpitaux du district, en indiquant que le bilan humain pourrait être beaucoup plus lourd."Il est toujours tôt le matin et il y a des gens dormant dans leur maison et qui sont inconscients. Les autorités fouillent (les maisons) aussi. Nous travaillons à amener les gens à l'hôpital", a-t-il ajouté. La police a fait état d'au moins cinq morts, dans un premier bilan provisoire.