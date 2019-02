Faut-il un tribunal international pour juger les combattants de l'EI ?

A Baghouz, hameau de la province de Deir Ezzor tout proche de la frontière irakienne, l'EI est désormais acculé dans une zone d'un demi-kilomètre carré. Retranchés dans des tunnels, ses derniers combattants ne tiennent plus que quelques pâtés de maisons, au milieu d'un océan de mines enfouies pour entraver l'avancée des Forces démocratiques syriennes (FDS). La fin approche donc à grands pas pour ce groupuscule extrémiste qui avait proclamé le "califat" en 2014, et avait conquis en Syrie et en Irak un territoire aussi que le Royaume-Uni. Les djihadistes y avaient établi leur propre administration, exécutant et torturant ceux qui ne respectaient pas leur loi. Après plusieurs années de combat, les derniers combattants n'ont le choix que de "se rendre ou être tués au combat", a fait valoir un porte-parole des FDS, Mustefa Bali.

